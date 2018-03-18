Выпуск новостей за 17:00: Самоубийство украинского летчика. Наказание для Кольченко

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 17:00 - в Николаеве застрелился легендарный летчик АТО. 29-летний Владислав Волошин, который последние месяцы руководил Николаевским международным аэропортом, застрелился сегодня в собственной квартире. Украинского политзаключенного Кольченко поместили в штрафной изолятор на 13 суток. Об этом сообщили адвокаты Уральской правозащитной группы.

Также в выпуске: Международные наблюдатели сообщают о нарушениях на выборах в России. Россияне не смогут проголосовать за президента в Украине. В Киеве протестуют за отставку украинского президента Петра Порошенко. у Києві відбувається протест за відставку українського Президента Петра Порошенка.

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