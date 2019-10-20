Выпуск новостей за 17:00: Самый длинный в истории перелет. Новая глава НАЗК

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 17:00 – австралийская авиакомпания осуществила самый длинный в истории перелет. Пассажирский самолет преодолел расстояние более 16 тысяч километров от Нью-Йорка до Сиднея за 19 часов без остановки и дозаправки. Кабмин согласовал Наталью Новак на должность председателя НАЗК. Правда, новая руководительница агентства назначена на должность временно.

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