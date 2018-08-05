Выпуск новостей за 17:00: Сбой в работе киевского метро. Фестиваль средневековой культуры
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 17:00 – на синей ветке метро поезда не ездят между станциями "Контрактовая площадь" и "Оболонь". Пассажиров высаживают, а поезда возвращают в депо. а Львовщине стартовал самый масштабный украинский фестиваль средневековой культуры "Ту Стань!". В 9 -13 веке Тустань была оборонительным сооружением западной границы Киевской Руси.
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Источник: 24 канал
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