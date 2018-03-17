Выпуск новостей за 17:00 Скандал с няней в Харькове. Пострадавший украинец в Грузии
Выпуск новостей 18:09, сегодня 16 Читати новину українською
В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 17:00 – в Харькове няня била ребенка с диагнозом ДЦП, все обвинения матери она отвергала, но когда избиение сняли на видео - признала свою вину. Украинец, который 16 марта пострадал на горнолыжном курорте в Грузии, находится в реанимации.
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Источник: 24 Канал
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