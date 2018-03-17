Выпуск новостей за 17:00 Скандал с няней в Харькове. Пострадавший украинец в Грузии

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 17:00 – в Харькове няня била ребенка с диагнозом ДЦП, все обвинения матери она отвергала, но когда избиение сняли на видео - признала свою вину. Украинец, который 16 марта пострадал на горнолыжном курорте в Грузии, находится в реанимации.

Также в выпуске: 23 британских дипломата должны покинуть Россию в течение недели. Украину снова заметает: снегопады накрыли запад, центр и северо-восточные области. Негосударственные группы не могли отравить Сергея Скрипаля, – разработчик "Новичка" ВИЧ Мирзаянов.