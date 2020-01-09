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      Выпуск новостей за 17:00: Скандальное видео Ломаченко. Смертельное ДТП на Львовщине

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      Выпуск новостей с Егором Скориной / 24 канал

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 17:00 – Украинский чемпион WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко выложил в Instagram видео с тренировками российского спецназа. Смертельная авария произошла на Львовщине. Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.

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      Теги: Аварии и ДТП Новости Львова Выпуск новостей
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