Выпуск новостей за 17:00: Скандальное видео Ломаченко. Смертельное ДТП на Львовщине

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 17:00 – Украинский чемпион WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко выложил в Instagram видео с тренировками российского спецназа. Смертельная авария произошла на Львовщине. Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика.

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Британский принц Гарри и Меган Маркл официально заявили об отмежевании от королевской семьи.