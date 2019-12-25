Выпуск новостей за 17:00: Скандальное заявление Устенко. Когда в Украину придет зимняя погода

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 17:00 – в эфире одного из телеканалов нардеп от "Слуги народа" Олег Устенко в словесной перепалке с другим нардепом Алексеем Гончаренко сказал, что языковой закон спровоцировал Россию на аннексию Крыма. На всю территорию Украины настоящая зима, по прогнозам экспертов, придет уже 27 декабря. Температура воздуха будет морозной, а погода станет снежной

Также в выпуске: Зеленский подписал закон об окончательной ликвидации так называемых "площадок Яценко". Прокуратура Крыма зарегистрировала производство о незаконном пересечении украинской границы из-за первого российского поезда, который проехалпо Керченскому мосту. В Париже на Рождество французы остались без метро и железной дороги.