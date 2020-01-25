Выпуск новостей за 17:00: Смерть от гриппа в Днепре. Реконструкция боя за "Арсенал"

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 17:00 – в городе Днепре от гриппа умер двухлетний мальчик. В лаборатории обнаружили, что ребенок болел вирусом типа А (H1N1), более известным как "свиной грипп". В Киеве историки вместе с местными жителями воссоздали бой за столичный завод "Арсенал" в 1918 году.

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