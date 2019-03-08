Выпуск новостей за 17:00: Смертельная авария на Киевщине. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 17:00 – на Киевщине произошла авария, Нацполиция сообщает: водитель выехал на встречную полосу и влетел в дерево. Пятеро погибших из авто были очень молодыми – от 16 до 20 лет. За жизнь 16-летней девушки сейчас борются медики. Оккупанты нарушили "весеннее перемирие", они используют артиллерию калибра в 152 миллиметра и висококалиберные минометы.

Также в выпуске: Значительная часть Венесуэлы осталась без электроснабжения. На Черкасщине из-за устаревших каналов подтапливает десятки улиц. Впервые за годы независимости в Украине стартовали международные нефтегазовые аукционы на ProZorro.