Выпуск новостей за 17:00: Смертельный взрыв в гараже. Годовщина избиения активистов на Майдане

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 17:00 – в Харькове взорвался гаражный кооператив. Трое мужчин погибли мгновенно. Сегодня шестая годовщина жестокого избиения студентов на Майдане. 30 ноября 2013 года беркутовцы силой зачистили главную площадь столицы.

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