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      Выпуск новостей за 17:00: Смертельный взрыв в гараже. Годовщина избиения активистов на Майдане

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 17:00 – в Харькове взорвался гаражный кооператив. Трое мужчин погибли мгновенно. Сегодня шестая годовщина жестокого избиения студентов на Майдане. 30 ноября 2013 года беркутовцы силой зачистили главную площадь столицы.

      Также в выпуске:

      На Донбассе погиб 26-летний боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Алексей Капустян. Накануне в него попал вражеский снайпер во время обстрела Марьинского района Донетчины.

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      На столичной Русановке неизвестные взорвали банкомат "Сбербанка". Из-за мощного взрыва улицу буквально усыпало деньгами. А в отделении выбило окна, потолок упал на пол.

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      Теги: Революция достоинства Новости Харькова Взрыв Выпуск новостей
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