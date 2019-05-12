Выпуск новостей за 17:00: Снос палатки волонтеров в Харькове. Поджог авто журналиста
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 17:00 – Департамент территориального контроля Харьковского горсовета передал предписание с требованием снести волонтерскую палатку "Все для победы" на главной площади города. В городе из-за этого устроили протест. В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
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Источник: 24 канал
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