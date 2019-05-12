Выпуск новостей за 17:00: Снос палатки волонтеров в Харькове. Поджог авто журналиста

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 17:00 – Департамент территориального контроля Харьковского горсовета передал предписание с требованием снести волонтерскую палатку "Все для победы" на главной площади города. В городе из-за этого устроили протест. В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Также в выпуске: Молния ударила в супружескую пару на Львовщине: 66-летний мужчина погиб на месте, а его 70-летняя жена сейчас в реанимации. Пограничники на Донбассе задержали контрабандистов. Команда Зеленского запустила видеопетицию об обновлении парламента.

Источник: 24 канал