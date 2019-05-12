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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 17:00: Снос палатки волонтеров в Харькове. Поджог авто журналиста

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 17:00 – Департамент территориального контроля Харьковского горсовета передал предписание с требованием снести волонтерскую палатку "Все для победы" на главной площади города. В городе из-за этого устроили протест. В Киеве сожгли авто известного журналиста и политолога Владимира Егорова. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

      Также в выпуске:

      Молния ударила в супружескую пару на Львовщине: 66-летний мужчина погиб на месте, а его 70-летняя жена сейчас в реанимации.

      Пограничники на Донбассе задержали контрабандистов.

      Команда Зеленского запустила видеопетицию об обновлении парламента.

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      Теги: Волонтеры Новости Харькова Журналисты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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