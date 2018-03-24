Выпуск новостей за 17:00: Соревнования "Invictus Games". Трагедия на полигоне.

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 17:00 – в Киеве проходит последнее тестирование к спортивным соревнованиям для раненых в боевых действиях. За гибель одного военного и травмирование еще семерых на полигоне "Широкий Лан" на Николаевщине привлекли к ответственности чиновников.

Также в выпуске: Европейские страны готовятся выдворить российских дипломатов. Во Франции скончался полицейский.