Выпуск новостей за 17:00: Соревнования "Invictus Games". Трагедия на полигоне.
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 17:00 – в Киеве проходит последнее тестирование к спортивным соревнованиям для раненых в боевых действиях. За гибель одного военного и травмирование еще семерых на полигоне "Широкий Лан" на Николаевщине привлекли к ответственности чиновников.
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Источник: 24 Канал
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