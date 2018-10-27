Выпуск новостей за 17:00: Спасение овец в Одесской области. Убийство журналиста Хашогги

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 17:00 – в Одесской области активисты продолжают блокировать фуру с овцами, которых везут на уничтожение. Тело убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги продолжают искать, полиция с помощью видеокамер осмотрела канализацию у здания дипломатического ведомства.

Также в выпуске: Бои на фронте не утихают, двух украинских военных ранено, российские наемники в основном применяют стрелковое оружие. Гоночное авто въехало в толпу во время гонок в Кривом Роге, машина сбила зрителей: двое взрослых и двое детей. На нынешних "Играх непокоренных" в Сиднее украинцы завоевали рекордное для страны количество медалей.