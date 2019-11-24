Выпуск новостей за 17:00: Спрос на прививки в Украине. Гибель украинского моряка

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 17:00 – в частных больницах заканчиваются вакцины от дифтерии, а все из-за бешеного спроса. Если раньше на прививки приходили десятки людей за месяц, теперь у кабинетов очереди по сотне человек в неделю. В Кельтском море погиб украинский моряк. Мальтийское судно, на котором работал 57-летний украинец, попало в шторм.

Также в выпуске: На выезде из Киева, возле села Чабаны, микроавтобус столкнулся с легковушкой. Двое людей погибли из-за наводнения во Франции. В Тернополе обвенчались волонтер и офицер ВСУ.