Выпуск новостей за 17:00: Спрос на прививки в Украине. Гибель украинского моряка
В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 17:00 – в частных больницах заканчиваются вакцины от дифтерии, а все из-за бешеного спроса. Если раньше на прививки приходили десятки людей за месяц, теперь у кабинетов очереди по сотне человек в неделю. В Кельтском море погиб украинский моряк. Мальтийское судно, на котором работал 57-летний украинец, попало в шторм.
Также в выпуске:
На выезде из Киева, возле села Чабаны, микроавтобус столкнулся с легковушкой.
Двое людей погибли из-за наводнения во Франции.
В Тернополе обвенчались волонтер и офицер ВСУ.
сегодня
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии