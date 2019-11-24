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      Выпуск новостей за 17:00: Спрос на прививки в Украине. Гибель украинского моряка

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 17:00 – в частных больницах заканчиваются вакцины от дифтерии, а все из-за бешеного спроса. Если раньше на прививки приходили десятки людей за месяц, теперь у кабинетов очереди по сотне человек в неделю. В Кельтском море погиб украинский моряк. Мальтийское судно, на котором работал 57-летний украинец, попало в шторм.

      Также в выпуске:

      На выезде из Киева, возле села Чабаны, микроавтобус столкнулся с легковушкой.

      Двое людей погибли из-за наводнения во Франции.

      В Тернополе обвенчались волонтер и офицер ВСУ.

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      Теги: Выпуск новостей
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