Выпуск новостей за 17:00: Столкновения в Ужгороде. Интересный флешмоб во Львове

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 17:00 – в Ужгороде активистов, вышедших поддержать права женщин, облили краской. Во Львове цветы сегодня, 8 марта, получали не только женщины. Чтобы мужчины не забывали о правах женщин, местные активистки решили подарить цветы и им.

Также в выпуске: В центре Киева неизвестный попал с гранотомета в ресторан. На Прикарпатье пожилая женщина плетет носки и рукавицы для военных на фронте. Уже более 20 правозащитных организаций во главе с Уполномоченным по правам человека осудили действия полиции возле Рады во время зачистки 3 марта.