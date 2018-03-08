Выпуск новостей за 17:00: Столкновения в Ужгороде. Интересный флешмоб во Львове
Выпуск новостей 17:34, 8 марта 88 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 17:00 – в Ужгороде активистов, вышедших поддержать права женщин, облили краской. Во Львове цветы сегодня, 8 марта, получали не только женщины. Чтобы мужчины не забывали о правах женщин, местные активистки решили подарить цветы и им.
Также в выпуске:
В центре Киева неизвестный попал с гранотомета в ресторан.
На Прикарпатье пожилая женщина плетет носки и рукавицы для военных на фронте.
Уже более 20 правозащитных организаций во главе с Уполномоченным по правам человека осудили действия полиции возле Рады во время зачистки 3 марта.
Источник: 24 Канал
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