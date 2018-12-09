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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 17:00: Танки РФ возле границы с Украиной. Армяне выбирают парламент

      Выпуск новостей 91 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 17:00 – Россия стягивает тяжелую военную технику к украинской границе. Сотни российских танков дислоцируются на новой военной базе в Ростовской области, которая всего за 18 километров от Украины. В Армении выбирают национальное собрание. Поскольку она стала парламентской республикой, то победитель получит всю полноту власти.

      Также в выпуске:

      Париж оправляется после акций протеста "желтых жилетов".

      Украинская коррупция крупнейшая во всей Европе.

      Поезд Будапешт – Мукачево отправился в первый рейс.

      Теги: Украина – Россия Новости Армении Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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