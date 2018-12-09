Выпуск новостей за 17:00: Танки РФ возле границы с Украиной. Армяне выбирают парламент
В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 17:00 – Россия стягивает тяжелую военную технику к украинской границе. Сотни российских танков дислоцируются на новой военной базе в Ростовской области, которая всего за 18 километров от Украины. В Армении выбирают национальное собрание. Поскольку она стала парламентской республикой, то победитель получит всю полноту власти.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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