Выпуск новостей за 17:00: Телефонный разговор Порошенко и Путина. Задержание Сигала

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 17:00 – уполномоченные по правам человека Украины и России в ближайшее время посетят украинских политзаключенных, об этом во время телефонного разговора договорились Петр Порошенко и Владимир Путин. Экс-регионала Сигала, чье предприятие тоннами хоронило куриные отходы в поле неподалеку от жилых домов, таки арестовали.

Также в выпуске: Нет прописки – нет места в детсаду. Заключенный в России Станислав Клих начал голодовку. Ситуация на фронте: 6 украинских военных ранены.