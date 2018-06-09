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Выпуск новостей за 17:00: Телефонный разговор Порошенко и Путина. Задержание Сигала

Выпуск новостей 33 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 17:00 – уполномоченные по правам человека Украины и России в ближайшее время посетят украинских политзаключенных, об этом во время телефонного разговора договорились Петр Порошенко и Владимир Путин. Экс-регионала Сигала, чье предприятие тоннами хоронило куриные отходы в поле неподалеку от жилых домов, таки арестовали.

Также в выпуске:

Нет прописки – нет места в детсаду.

Заключенный в России Станислав Клих начал голодовку.

Ситуация на фронте: 6 украинских военных ранены.

Теги: Украинцы в плену РФ Євген Сигал Владимир Путин Петр Порошенко Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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