Выпуск новостей за 17:00: Телефонный разговор Порошенко и Путина. Задержание Сигала
В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 17:00 – уполномоченные по правам человека Украины и России в ближайшее время посетят украинских политзаключенных, об этом во время телефонного разговора договорились Петр Порошенко и Владимир Путин. Экс-регионала Сигала, чье предприятие тоннами хоронило куриные отходы в поле неподалеку от жилых домов, таки арестовали.
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Источник: 24 Канал
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