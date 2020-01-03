Выпуск новостей за 17:00: Топ скандалов в Раде за 2019 год. Социальная акция в Черкассах

В выпуске новостей за 3 января состоянию на 17:00 – за четыре месяца работы нардепы Верховной Рады девятого созыва успели попасть в ряд громких скандалов – от интимной переписки до полиграф-шоу. В Черкассах провели социальную акцию "Территория добра". Заведения, которые присоединились, должны были пригласить людей с инвалидностью и обслужить как обычных гостей.

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Заместитель главного врача "Феофании" рассказал, что большинство освобожденных с ОРДЛО украинцев не имеют жилья, а их семьи находятся на оккупированных территориях.

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