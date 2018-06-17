Выпуск новостей за 17:00: Трагическое ДТП под Харьковом. Теракт в Афганистане
В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 17:00 – под Харьковом авто влетело в группу велосипедистов, в результате аварии погибла женщина. В результате теракта в восточной афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 36 и получили ранения 65 человек.
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Источник: 24 Канал
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