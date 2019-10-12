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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 17:00: Трудовое рабство в Одессе. Митинг под офисом ОБСЕ

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 17:00 – в Одесской области раскрыли преступную группировку, которая удерживала 30 человек в трудовом рабстве. Правоохранители задержали двух организаторов – 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. В Мариуполе более сотни людей пикетировали офис ОБСЕ: активисты недовольны работой наблюдателей.

      Также в выпуске:

      Тушили 4 час: в Харькове спасатели предотвратили масштабный пожар в частном секторе.

      Шестерых моряков-украинцев, которые исчезли две недели назад в Атлантическом океане во время кораблекрушения, до сих пор ищут.

      В течение суток пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

      Сборная Украины по футболу уверенно победила команду Литвы в рамках седьмого тура квалификации на Чемпионат Европы 2020.

      blog_ava
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      Теги: Новости Мариуполя Протесты Трудовое рабство Новости Одессы Выпуск новостей
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