Выпуск новостей за 17:00: Трудовое рабство в Одессе. Митинг под офисом ОБСЕ

В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 17:00 – в Одесской области раскрыли преступную группировку, которая удерживала 30 человек в трудовом рабстве. Правоохранители задержали двух организаторов – 42-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. В Мариуполе более сотни людей пикетировали офис ОБСЕ: активисты недовольны работой наблюдателей.

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