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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 17:00: Убийство бахмутского активиста. Решение СНБО о реинтеграции Донбасса

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 17:00 – убийцу бахмутского активиста Артема Мирошниченко отпустили под домашний арест. Совет национальной безопасности, который сегодня созвал Владимир Зеленский, утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

      Также в выпуске:

      В центре белорусской столицы сегодня митинговали против интеграции с Россией.

      Украино-турецкий поединок: депутаты сыграли в футбол.

      В Одессе опознали тело одной из женщин, что нашли накануне на пепелище экономического колледжа.

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      Теги: СНБО Убийство Выпуск новостей
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