Выпуск новостей за 17:00: Убийство бахмутского активиста. Решение СНБО о реинтеграции Донбасса
В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 17:00 – убийцу бахмутского активиста Артема Мирошниченко отпустили под домашний арест. Совет национальной безопасности, который сегодня созвал Владимир Зеленский, утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса.
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