Выпуск новостей за 17:00: Убийство бахмутского активиста. Решение СНБО о реинтеграции Донбасса

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 17:00 – убийцу бахмутского активиста Артема Мирошниченко отпустили под домашний арест. Совет национальной безопасности, который сегодня созвал Владимир Зеленский, утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

Также в выпуске: В центре белорусской столицы сегодня митинговали против интеграции с Россией. Украино-турецкий поединок: депутаты сыграли в футбол. В Одессе опознали тело одной из женщин, что нашли накануне на пепелище экономического колледжа.