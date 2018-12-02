Выпуск новостей за 17:00: Украинские моряки – в СИЗО Москвы. Переработка мусора во Львове

Выпуск новостей за 2 декабря по состоянию на 17:00 – адвокат одного из задержанных украинских моряков Николай Полозов сообщил, что все военнослужащие находятся в московских СИЗО. Об их состоянии и условиях содержания пока ничего неизвестно. Пять крупнейших компаний ЕС, которые являются лидерами на мировом рынке, будут соревноваться за право строительства мусороперерабатывающего комплекса во Львове

Также в выпуске: Украинцы в Сан-Франциско провели акцию в поддержку пленных моряков. В Тбилиси задержали семерых украинцев, среди них – боец, участвовавший в военном конфликте на Донбассе. Тысячи переселенцев в Украине лишены пенсии по подозрению в проживании на оккупированной территории.