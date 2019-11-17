Выпуск новостей за 17:00: Умер военный от взрывов в Балаклее. Спецпредставитель США в Украине
В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 17:00 – В Харькове умер еще один военный, получивший тяжелые ранения при взрывах 15 ноября на военном складе в Балаклее. Спецпредставителя США по вопросам Украины может не быть. Эту должность, которую 2 года занимал Курт Волкер, вообще думают ликвидировать.
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