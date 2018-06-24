Выпуск новостей за 17:00: Ужасное убийство семьи в Харькове. Прошение о помиловании Сенцова

Выпуск новостей за 17:00: Ужасное убийство семьи в Харькове. Прошение о помиловании СенцоваВыпуск новостей 29 Читати новину українською
В выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 17:00 – в Харькове неизвестный ворвался в квартиру и расстреляли семью. Мужчина и женщина погибли сразу, их 13-летняя дочь находится в больнице в состоянии средней тяжести с двумя огнестрельными ранениями. Генеральный секретарь Совета Европы будет просить Владимира Путина о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.
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Источник: 24 канал
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