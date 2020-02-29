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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 17:00: В Совбезе ООН говорили о Сирии. Возвращение рыбаков

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 17:00 – в Совбезе ООН обсудили риски полномасштабной войны на севере Сирии. Экстренное заседание состоялось в ночь на субботу. Причиной стало обострение военного конфликта в провинции Идлиб. Украинские рыбаки, которых две недели назад задержали российские ФСБшники в Азовском море, вернулись в Украину.

      Также в выпуске:

      От взрыва в Днепре ребенку оторвало руку. Несчастный случай произошел утром в одном из спальных районов города.

      За прошедшие сутки на Донбассе один наш военный получил ранения. Российские наемники 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

      В СМИ утверждают, что Алексей Гончарук готов уйти с поста премьера, а часть министров должны заменить. Журналисты узнали, возможен ли такой сценарий событий.

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      Теги: Война в Сирии Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
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