Выпуск новостей за 17:00: В Совбезе ООН говорили о Сирии. Возвращение рыбаков

В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 17:00 – в Совбезе ООН обсудили риски полномасштабной войны на севере Сирии. Экстренное заседание состоялось в ночь на субботу. Причиной стало обострение военного конфликта в провинции Идлиб. Украинские рыбаки, которых две недели назад задержали российские ФСБшники в Азовском море, вернулись в Украину.

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