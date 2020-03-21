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      Выпуск новостей за 17:00: Вакцина от коронавируса. Случай коронавируса в Тернополе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 17:00 – британская компания попытается разработать вакцину от COVID-19. Испытывать ее будут на добровольцах, которые согласились специально заразиться коронавирусом. Таких людей более 20 тысяч. В Тернополе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболел местный священник.

      Также в выпуске:

      Китай возобновляет туризм. В город Шиянь уже впускают посетителей.

      В Ирпене человек предлагал через интернет приобрести за 750 гривен тест на коронавирус.

      Режим чрезвычайной ситуации ввели в Харькове. Такое решение приняла специальная комиссия.

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      Теги: Тернополь Выпуск новостей
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