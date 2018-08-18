Выпуск новостей за 17:00: Владимир Путин в Вене. Задержание украинского водителя в Польше
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 17:00 – в Австрии состоится встреча в нестандартном формате руководителей России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Пресс-конференции после встречи не будет, эксперты также не ожидают реальных договоренностей. Водителя украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, задержали.
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Источник: 24 канал
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