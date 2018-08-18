Выпуск новостей за 17:00: Владимир Путин в Вене. Задержание украинского водителя в Польше

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 17:00 – в Австрии состоится встреча в нестандартном формате руководителей России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Пресс-конференции после встречи не будет, эксперты также не ожидают реальных договоренностей. Водителя украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, задержали.

Также в выпуске: Жертв трагедии в итальянском городе Генуя становится больше. Львов приходит в себя после непогоды, синоптики обещают снова грозы. Олег Сенцов теряет надежду на освобождение и не верит, что когда-то выберется из колонии на Урале.