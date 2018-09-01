Выпуск новостей за 17:00: Встреча Порошенко с делегацией сената США. Цифровое вещание в Украине
В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 17:00 – Петр Порошенко, который прибыл в Вашингтон для прощания с Джоном Маккейном, встретился с американскими парламентариями. С делегацией Сената президент обсудил варианты деоккупации Крыма и Донбасса. Украину переводят на цифровое вещание, несмотря на судебный запрет.
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Источник: 24 канал
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