Выпуск новостей за 17:00: Встреча Порошенко с Эрдоганом. Как подписывали Томос для ПЦУ
В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 17:00 – украинский президент Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран говорили об обеспечении прав граждан Украины в Крыму и освобождении украинских политзаключенных. Журналисты 24 канала рассказали, как в Стамбуле происходило подписание Томоса об автокефалии для ПЦУ.
Также в выпуске:
Как реагируют на получение Томоса об автокефалии для ПЦУ жители Киева.
Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины.
Рождественский стол: можно ли организовать праздник за 200 гривен.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии