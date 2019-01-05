Выпуск новостей за 17:00: Встреча Порошенко с Эрдоганом. Как подписывали Томос для ПЦУ

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 17:00 – украинский президент Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран говорили об обеспечении прав граждан Украины в Крыму и освобождении украинских политзаключенных. Журналисты 24 канала рассказали, как в Стамбуле происходило подписание Томоса об автокефалии для ПЦУ.

Также в выпуске: Как реагируют на получение Томоса об автокефалии для ПЦУ жители Киева. Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины. Рождественский стол: можно ли организовать праздник за 200 гривен.