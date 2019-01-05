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      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
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      Выпуск новостей за 17:00: Встреча Порошенко с Эрдоганом. Как подписывали Томос для ПЦУ

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 17:00 – украинский президент Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран говорили об обеспечении прав граждан Украины в Крыму и освобождении украинских политзаключенных. Журналисты 24 канала рассказали, как в Стамбуле происходило подписание Томоса об автокефалии для ПЦУ.

      Также в выпуске:

      Как реагируют на получение Томоса об автокефалии для ПЦУ жители Киева.

      Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины.

      Рождественский стол: можно ли организовать праздник за 200 гривен.

      Теги: Новости Украины Томос Выпуск новостей Реджеп Эрдоган Новости Турции
      Источник: 24 канал
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