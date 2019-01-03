Выпуск новостей за 17:00: Выдвижение в президенты Наливайченко. Кто подал документы в ЦИК
В выпуске новостей за 3 января состоянию на 17:00 – еще одним кандидатом в Президенты Украины стал Валентин Наливайченко. Его выдвинули на съезде возглавляемой им партии "Справедливость". Скандальный депутат от БПП подал документы в ЦИК, чтобы стать кандидатом в президенты. Ранее зарегистрировались экс-министр экологии Игорь Шевченко и правозащитник Владимир Ратуш.
Также в выпуске:
Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич".
Источник: 24 канал
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