Выпуск новостей за 17:00: Выдвижение в президенты Наливайченко. Кто подал документы в ЦИК

В выпуске новостей за 3 января состоянию на 17:00 – еще одним кандидатом в Президенты Украины стал Валентин Наливайченко. Его выдвинули на съезде возглавляемой им партии "Справедливость". Скандальный депутат от БПП подал документы в ЦИК, чтобы стать кандидатом в президенты. Ранее зарегистрировались экс-министр экологии Игорь Шевченко и правозащитник Владимир Ратуш.

Также в выпуске: Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич".