Выпуск новостей за 17:00: Вышинский хочет вернуться в Украину. Протесты под Одесской ОГА

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 17:00 – Вышинский собирается вернуться в Украину и доказывать свою невиновность. Об этом он заявил пропагандистам канала Россия 24 в Москве. Тысячи людей собрались под Одесской ОГА. Они поддерживают уволенного с должности руководителя Художественного музея Александра Ройтбурда.

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Нидерланды все-таки смогли допросить Владимира Цемаха. Об этом сообщили в МИД страны. Начальника противовоздушной обороны боевиков, который причастен к сбитию малазийского боинга в 2014 году, нидерландские следователи допросили за несколько дней до обмена.

Журналисты заметили главу СБУ Ивана Баканова, первого помощника президента Сергея Шефира на дне рождении Григория Суркиса рядом с наиболее одиозными оппозиционерами парламента и главными, так называемыми оппонентами пропрезидентской партии.