Выпуск новостей за 17:00: Взрыв в многоэтажке в Киеве. Смертельная стихия в Мозамбике

В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 17:00 – в результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погибли двое людей. По словам правоохранителей, в квартире произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой. По Мозамбику прокатился циклон Кеннет. Стихия принесла с собой обильные ливни и сильный ветер: сотни домов разрушены, по меньшей мере пятеро человек погибли.

Также в выпуске: Двух главных подозреваемых в организации терактов на Шри-Ланке арестовали. 72-летний француз смог преодолеть Атлантический океан в неуправляемом аппарате, похожем на бочку, за 122 дня. В американском Сиэтле строительный кран упал на машины, четыре человека погибли. Как в разных городах Украины отмечают Пасху.

Источник: 24 канал