Выпуск новостей за 17:00: Взрыв в многоэтажке в Киеве. Смертельная стихия в Мозамбике
В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 17:00 – в результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погибли двое людей. По словам правоохранителей, в квартире произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой. По Мозамбику прокатился циклон Кеннет. Стихия принесла с собой обильные ливни и сильный ветер: сотни домов разрушены, по меньшей мере пятеро человек погибли.
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Источник: 24 канал
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