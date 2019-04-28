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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 17:00: Взрыв в многоэтажке в Киеве. Смертельная стихия в Мозамбике

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 апреля по состоянию на 17:00 – в результате взрыва гранаты в Дарницком районе Киева погибли двое людей. По словам правоохранителей, в квартире произошла ссора между мужчиной и его гражданской женой. По Мозамбику прокатился циклон Кеннет. Стихия принесла с собой обильные ливни и сильный ветер: сотни домов разрушены, по меньшей мере пятеро человек погибли.

      Также в выпуске:

      Двух главных подозреваемых в организации терактов на Шри-Ланке арестовали.

      72-летний француз смог преодолеть Атлантический океан в неуправляемом аппарате, похожем на бочку, за 122 дня.

      В американском Сиэтле строительный кран упал на машины, четыре человека погибли.

      Как в разных городах Украины отмечают Пасху.

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Новости Киева Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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