Выпуск новостей за 17:00: Забытый багаж в "Борисполе". Импичмент Трампу
В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 17:00 – в "Борисполе" два пассажира одного из авиарейсов из ОАЭ не забрали три своих чемодана. Стоимость багажа, как оказалось, почти два миллиона гривен. В чемоданах обнаружили 113 айфонов и 71 комплект наушников Apple. В Сенате США защитник Трампа Майк Пурпура зачитал показания из шести пунктов, которые оправдывают президента.
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