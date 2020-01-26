20:15
26 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Выпуск новостей за 17:00: Забытый багаж в "Борисполе". Импичмент Трампу

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 17:00 – в "Борисполе" два пассажира одного из авиарейсов из ОАЭ не забрали три своих чемодана. Стоимость багажа, как оказалось, почти два миллиона гривен. В чемоданах обнаружили 113 айфонов и 71 комплект наушников Apple. В Сенате США защитник Трампа Майк Пурпура зачитал показания из шести пунктов, которые оправдывают президента.

      Также в выпуске:

      Украинский военный погиб сегодня на передовой. С начала суток пророссийские боевики уже четыре раза обстреляли позиции украинской армии возле Новотошковского, Орехового, Красногоровки и Лебединского.

      На юго-востоке Бразилии масштабное наводнение. Вследствие непогоды по меньшей мере 30 погибших и 17 пропавших без вести.

      Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 35, а пострадавших уже более полутора тысяч. Из-под завалов спасателям удалось извлечь более 40 человек.

      Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом. Там он встретится с польским коллегой Анджеем Дудой.

      Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение
      сегодня
      45956
      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Дональд Трамп Импичмент Трампа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: ляпы украинцев в Давосе, вирусы с Aliexpress и приключения поссума
      Северин Трач 39
      сегодня , 19:00 Дивовижна Західна Україна, або Нам є чим пишатися: місця, про які має дізнатися кожен українець
      Блоги 3977
      13 января , 10:00 Как правильно лечить грипп и простуду
      292
      сегодня , 18:00 Шокуючі призначення та блокада судової реформи: перші скандали з новою очільницею ДБР
      Анна Калюжна 245
      сегодня , 17:00 Надважливі суди України очолили одіозні судді: що про них відомо
      Віталій Шабунін 111
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук