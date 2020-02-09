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      Выпуск новостей за 17:00: Задержание банды на Закарпатье. Неудачная посадка самолета в России

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 17:00 – на Закарпатье задержали вооруженную банду, которая, вероятно, и совершила стрельбу в Мукачево 8 февраля. В двух их машинах правоохранители обнаружили оружие и патроны. В России чуть не разбился Boeing, следовавший из Москвы в город Усинск, что в Республике Коми. Момент неудачного приземления успел заснять один из пассажиров.

      Также в выпуске:

      Трое маленьких детей утонули в пруду в селе Долинское Запорожской области.

      Из-за загрязнения воды в Каховском водохранилище жителей города Апостолово призвали не употреблять воду из кранов. В городе закрыли школы, детсады и другие учреждения.

      Военного, расстрелявшего людей возле торгового центра в Таиланде, и захватившего 16 заложников, удалось ликвидировать.

      Американскую компанию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро. Ее обвинили в умышленном замедлении работы старых моделей iPhone.

       

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      Теги: Новости России Стрельба Новости Закарпатья Выпуск новостей
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