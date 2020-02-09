Выпуск новостей за 17:00: Задержание банды на Закарпатье. Неудачная посадка самолета в России

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 17:00 – на Закарпатье задержали вооруженную банду, которая, вероятно, и совершила стрельбу в Мукачево 8 февраля. В двух их машинах правоохранители обнаружили оружие и патроны. В России чуть не разбился Boeing, следовавший из Москвы в город Усинск, что в Республике Коми. Момент неудачного приземления успел заснять один из пассажиров.

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