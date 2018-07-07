Выпуск новостей за 17:00: Задержание предателя. Траур в Нежине из-за смерти подростков

В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 17:00 – в одной из воинских частей на Херсонщины контрразведка СБУ задержала боевика оккупированного Донецка, который присоединился к пророссийским формированиям в 2014-м году. В Нежине из-за обвала плиты в недостроенном здании погибли трое подростков, которым было от 12 до 14 лет. В городе объявлен трехдневный траур.

Также в выпуске: Прооперировали трех бойцов, которые получили тяжелые ранения при взрыве на Ровненском полигоне. Актриса Римма Зюбина обнародовала письмо от Олега Сенцова. На Закарпатье объявили день траура в память о погибших военных на полигоне в Ровно.