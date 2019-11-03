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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      Выпуск новостей за 17:00: Закон о детских автокреслах. Шторм Амели во Франции

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября на 17:00 – перевозите ребенка без автокресла – готовьте деньги. Теперь за такое нарушение украинцы должны платить 510 гривен, за повторное – почти вдвое больше. Десятки тысяч населенных пунктов без света, повалены деревья, парализованы автодороги. На западе Франции бушует шторм Амели.

      Также в випуске:

      В Николаеве волонтер подарил военным собственный самолет АН-2. Купил его еще четыре года назад у обанкротившейся авиакомпании.

      В Черкасской области вспыхнул конфликт между историками и монахинями. Все из-за памятника погибшим военным, который весной установили в заповеднике Холодный Яр.

      Новые подробности в расследовании убийства Екатерины Гандзюк. СБУ выясняет, помогли ли полицейские сбежать организатору убийства Алексею Левину.

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      Теги: Новости Франции Стихийный бедствия Законодательство Выпуск новостей
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