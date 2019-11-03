Выпуск новостей за 17:00: Закон о детских автокреслах. Шторм Амели во Франции

В выпуске новостей за 3 ноября на 17:00 – перевозите ребенка без автокресла – готовьте деньги. Теперь за такое нарушение украинцы должны платить 510 гривен, за повторное – почти вдвое больше. Десятки тысяч населенных пунктов без света, повалены деревья, парализованы автодороги. На западе Франции бушует шторм Амели.

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