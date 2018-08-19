Выпуск новостей за 17:00: Затопление раскопок на Почтовой. ДТП на Львовщине
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – территорию археологических раскопок на Почтовой залило водой, что может серьезно повредить древностям, пишут активисты, которые занимаются будущим музеем. На Львовщине в ДТП попал автобус с 44 туристами. Пьяный 34-летний местный житель выехал на встречную полосу на своем легковом авто и столкнулся с автобусом.
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Источник: 24 канал
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