Выпуск новостей за 17:00: Затопление раскопок на Почтовой. ДТП на Львовщине

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – территорию археологических раскопок на Почтовой залило водой, что может серьезно повредить древностям, пишут активисты, которые занимаются будущим музеем. На Львовщине в ДТП попал автобус с 44 туристами. Пьяный 34-летний местный житель выехал на встречную полосу на своем легковом авто и столкнулся с автобусом.

Также в выпуске: Ситуация на фронте: за прошедшие сутки двое наших защитников погибли. Итоги встречи Путина и Меркель. Очередное затопление Киева.