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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Выпуск новостей за 17:00: Затопление раскопок на Почтовой. ДТП на Львовщине

Выпуск новостей 43 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 19:00 – территорию археологических раскопок на Почтовой залило водой, что может серьезно повредить древностям, пишут активисты, которые занимаются будущим музеем. На Львовщине в ДТП попал автобус с 44 туристами. Пьяный 34-летний местный житель выехал на встречную полосу на своем легковом авто и столкнулся с автобусом.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте: за прошедшие сутки двое наших защитников погибли.

Итоги встречи Путина и Меркель.

Очередное затопление Киева.

Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины Выпуск новостей Новости Львова История
Источник: 24 канал
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