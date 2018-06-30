Выпуск новостей за 17:00: Земля для переселенцев. Гонки в Черкассах

Выпуск новостей за 17:00: Земля для переселенцев. Гонки в ЧеркассахВыпуск новостей 26 Читати новину українською
В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 17:00 – на Киевщине полтысячи переселенцев получили землю, здесь планируют построить для них жилье. В Черкассах сорок автогонщиков со всей страны на серийных машинах упражнялись на соревнованиях по ралли.
Также в выпуске:
Из-за непогоды в Украине обесточены поселки и подтоплены дома, а синоптики дают неутешительные прогнозы
Во Львов из ротации вернулись бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, они обороняли Донецкий и Луганский аэропорты.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии