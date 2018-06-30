Выпуск новостей за 17:00: Земля для переселенцев. Гонки в Черкассах

В выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 17:00 – на Киевщине полтысячи переселенцев получили землю, здесь планируют построить для них жилье. В Черкассах сорок автогонщиков со всей страны на серийных машинах упражнялись на соревнованиях по ралли.

Также в выпуске: Из-за непогоды в Украине обесточены поселки и подтоплены дома, а синоптики дают неутешительные прогнозы Во Львов из ротации вернулись бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, они обороняли Донецкий и Луганский аэропорты.