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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 17:00: Жуткая авария под Одессой. Политический скандал в США

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 17:00 под Одессой в результате жуткой аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек, еще четверо человек пострадали. Один из американских разведчиков подал жалобу генерального инспектора относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора.

      Также в выпуске:

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      Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире.

      В Киеве проходит фестиваль комикс-культуры "Комик-Кон".

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      Теги: Новости США Новости Одессы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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