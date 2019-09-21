Выпуск новостей за 17:00: Жуткая авария под Одессой. Политический скандал в США

В выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 17:00 под Одессой в результате жуткой аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять человек, еще четверо человек пострадали. Один из американских разведчиков подал жалобу генерального инспектора относительно обещания Дональда Трампа, которое тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора.

Также в выпуске: Раскол в украинской делегации ПАСЕ. На следующем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация будет не в полном составе. Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире. В Киеве проходит фестиваль комикс-культуры "Комик-Кон".

Источник: 24 канал