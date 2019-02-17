Выпуск новостей за 17: 00: позиция США по "Северному потоку-2". Переход общины к ПЦУ

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 17:00 – глава американской делегации в Мюнхене вице-президент США Майкл Пенс раскритиковал проект "Северный поток-2" и призвал Европу тратить больше денег на НАТО. Жители села Новоелизаветовка стали четвертой общиной в Одесской области, которая приняла решение перейти в поместную церковь Украины.

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