Выпуск новостей за 17: 00: позиция США по "Северному потоку-2". Переход общины к ПЦУ
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 17:00 – глава американской делегации в Мюнхене вице-президент США Майкл Пенс раскритиковал проект "Северный поток-2" и призвал Европу тратить больше денег на НАТО. Жители села Новоелизаветовка стали четвертой общиной в Одесской области, которая приняла решение перейти в поместную церковь Украины.
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Источник: 24 канал
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