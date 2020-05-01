Выпуск новостей за 17: 00: снятие карантинных ограничений. Утилизация опасных отходов в Киеве
В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 17:00 – министр охраны здоровья Максим Степанов на брифинге заявил, что ситуация в стране позволяет начать выход из карантина. Служба безопасности Украины разоблачила киевскую фирму, которая утилизировала опасные отходы с серьезными нарушениями санитарных норм.
Также в выпуске новостей на канале 24:
Правоохранители выясняют, имели ли право городские власти Черкасс ослаблять карантинные ограничения.
В специальной капсуле, изготовленной в Украине, перевезли 1 пациента с COVID -19.
Городского главу Черкасс Анатолия Бондаренко вызвали к следователю на допрос из-за ослабления карантина в городе.
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