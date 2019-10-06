Выпуск новостей за 17: 00: угроза обвала общежития в Днепре. Рыцарский турнир в Кривом Роге

В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 17:00 – трещины, проседание дома и срочная эвакуация. В эпицентре события студенческое общежитие местной политехники. В Кривом Роге состоялся открытый турнир по историческому фехтованию. Действо собрало до полусотни ценителей средневековой романтики из разных городов Украины и из-за рубежа.

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