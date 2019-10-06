Выпуск новостей за 17: 00: угроза обвала общежития в Днепре. Рыцарский турнир в Кривом Роге
В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 17:00 – трещины, проседание дома и срочная эвакуация. В эпицентре события студенческое общежитие местной политехники. В Кривом Роге состоялся открытый турнир по историческому фехтованию. Действо собрало до полусотни ценителей средневековой романтики из разных городов Украины и из-за рубежа.
Также в выпуске:
В центре Гонконга снова горячо, ведь на акцию протеста вышли несколько тысяч человек.
Камеры видеонаблюдений, которые установлены на горнолыжных курортах, зафиксировали первый снег в горах.
Во Львове презентовали первое автотакси, которому уже 90 лет.
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Источник: 24 канал
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