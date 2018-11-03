Выпуск новостей за 17: 00: Задержание экс-главы Апелляционного суда Крыма. Статуя в Индии
Выпуск новостей за 3 ноября по состоянию на 17:00 – в Киеве задержали экс-председателя апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, который был в розыске с июля этого года, но скрывался от следствия. Ему сообщили о подозрении в государственной измене. Крупнейшая статуя мира теперь украшает холмы в штате Гуджарат, ее лично открыл премьер-министр страны, таким образом индусы почтили политика.
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Источник: 24 канал
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