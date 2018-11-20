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      Выпуск новостей за 18:00: Акция протеста "евробляхеров". Исключение из фракции Бойко и Левочкина

      Выпуск новостей 93 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 18:00 – владельцы машин на еврономерах устроили всеукраинскую акцию протеста во всех регионах Украины: они блокировали трассы, перекрывали движение и мешали работе пограничников. Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из партии "Оппоблока" из-за объединения с партией Вадима Рабиновича "За життя".

      Также в выпуске:

      К берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек контрабандных сигарет.

      Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность со Станислава Березкина, которого подозревают в коррупции.

       

      Теги: протесты Авто на еврономерах Выпуск новостей Юрий Бойко Оппозиционный блок Сергей Левочкин
      Источник: 24 канал
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