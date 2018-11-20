Выпуск новостей за 18:00: Акция протеста "евробляхеров". Исключение из фракции Бойко и Левочкина
В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 18:00 – владельцы машин на еврономерах устроили всеукраинскую акцию протеста во всех регионах Украины: они блокировали трассы, перекрывали движение и мешали работе пограничников. Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из партии "Оппоблока" из-за объединения с партией Вадима Рабиновича "За життя".
Также в выпуске:
К берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек контрабандных сигарет.
Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность со Станислава Березкина, которого подозревают в коррупции.
Источник: 24 канал
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