Выпуск новостей за 18:00: Акция протеста "евробляхеров". Исключение из фракции Бойко и Левочкина

В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 18:00 – владельцы машин на еврономерах устроили всеукраинскую акцию протеста во всех регионах Украины: они блокировали трассы, перекрывали движение и мешали работе пограничников. Народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из партии "Оппоблока" из-за объединения с партией Вадима Рабиновича "За життя".

Также в выпуске: К берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек контрабандных сигарет. Верховная Рада отказалась снимать неприкосновенность со Станислава Березкина, которого подозревают в коррупции.