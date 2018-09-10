Выпуск новостей за 18:00: Арест одесского "шумахера". Иудейский новый год
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 18:00 – водитель БМВ в Одессе на большой скорости пролетел на красный свет, врезался в другую машину и вылетел на трамвайную остановку. Два человека погибли, четверо – травмированы. Водителя задержали, пока арестовали лишь на 2 месяца. Украинская Умань превратилась в эпицентр иудейских новогодних празднований, туда приехали паломники со всего мира.
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Источник: 24 канал
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