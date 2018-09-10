19:22
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
17:57, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 18:00: Арест одесского "шумахера". Иудейский новый год

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 18:00 – водитель БМВ в Одессе на большой скорости пролетел на красный свет, врезался в другую машину и вылетел на трамвайную остановку. Два человека погибли, четверо – травмированы. Водителя задержали, пока арестовали лишь на 2 месяца. Украинская Умань превратилась в эпицентр иудейских новогодних празднований, туда приехали паломники со всего мира.

Также в выпуске:

Более 700 российских бизнесменов могут потерять право на въезд и проживание в Британии из-за отравления Скрипалей.

В Украине набирает обороты мода на скоростные уличные гонки на автомобилях.

Жители Херсонщины последние две недели страдают от яда, который идет на их область из оккупированного Крыма.

Теги: Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новости Одессы Хасиды в Умани Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
сегодня, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук