Выпуск новостей за 18:00: Арест одесского "шумахера". Иудейский новый год

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 18:00 – водитель БМВ в Одессе на большой скорости пролетел на красный свет, врезался в другую машину и вылетел на трамвайную остановку. Два человека погибли, четверо – травмированы. Водителя задержали, пока арестовали лишь на 2 месяца. Украинская Умань превратилась в эпицентр иудейских новогодних празднований, туда приехали паломники со всего мира.

Также в выпуске: Более 700 российских бизнесменов могут потерять право на въезд и проживание в Британии из-за отравления Скрипалей. В Украине набирает обороты мода на скоростные уличные гонки на автомобилях. Жители Херсонщины последние две недели страдают от яда, который идет на их область из оккупированного Крыма.