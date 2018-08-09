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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 18:00: Бунт в Лукьяновском СИЗО. Задержание на взятке

Выпуск новостей 32 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 18:00 – осужденные бойцы батальона "Торнадо" забаррикадировались в своей камере в Лукьяновском следственном изоляторе. Заключенные развели костер перед входом и транслировали все, что происходит в Facebook. Правоохранители задержали экс-заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова на взятке в 200 тысяч долларов.

Также в выпуске:

На Донетчине обстреляли машину пограничников.

В Украине запустили производство собственных снарядов для артиллерии.

Индонезию всколыхнуло еще одно землетрясение.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Киева Выпуск новостей ГПУ Задержание бойцов "Торнадо" СІЗО Коррупция Взятка
Источник: 24 канал
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