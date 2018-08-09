Выпуск новостей за 18:00: Бунт в Лукьяновском СИЗО. Задержание на взятке

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 18:00 – осужденные бойцы батальона "Торнадо" забаррикадировались в своей камере в Лукьяновском следственном изоляторе. Заключенные развели костер перед входом и транслировали все, что происходит в Facebook. Правоохранители задержали экс-заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова на взятке в 200 тысяч долларов.

Также в выпуске: На Донетчине обстреляли машину пограничников. В Украине запустили производство собственных снарядов для артиллерии. Индонезию всколыхнуло еще одно землетрясение.