Выпуск новостей за 18:00: Бунт в Лукьяновском СИЗО. Задержание на взятке
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 18:00 – осужденные бойцы батальона "Торнадо" забаррикадировались в своей камере в Лукьяновском следственном изоляторе. Заключенные развели костер перед входом и транслировали все, что происходит в Facebook. Правоохранители задержали экс-заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Алексея Тамразова на взятке в 200 тысяч долларов.
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Источник: 24 канал
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