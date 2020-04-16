Выпуск новостей за 18:00: Чернобыль снова горит. Песчаная буря в Киеве
В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 18:00 – из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар. Произошло это вблизи села Корогод в зоне отчуждения. Песчаная буря охватила Киев и его окрестности. Резкий ветер, кроме того, что разносит пыль, еще и повреждает дома.
Также в выпуске:
Забыв о карантине и всех ограничениях, сотни мариупольцев штурмовали магазин. Небывалый ажиотаж у горожан вызвало открытие нового торгового заведения и обещанные по этому случаю скидки.
Из-за COVID-19 на всех въездах в Киев установили 9 контрольно-пропускных пунктов. Если у кого-то обнаружат температуру 37,5 градусов, человека отправят на самоизоляцию.
ВОЗ предупреждает, что ближайшие недели в Европе будут критичны из-за вспышки коронавируса.
Японии объявили чрезвычайное положение по всей стране. Такое решение приняло правительство ввиду распространения COVID-19.
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