Выпуск новостей за 18:00: Чернобыль снова горит. Песчаная буря в Киеве

В итоговом выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 18:00 – из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар. Произошло это вблизи села Корогод в зоне отчуждения. Песчаная буря охватила Киев и его окрестности. Резкий ветер, кроме того, что разносит пыль, еще и повреждает дома.

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