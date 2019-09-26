Выпуск новостей за 18:00: Дело об увольнении Шокина. Реакция сети на встречу Трампа и Зеленского

В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 18:00 – бывший генпрокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и потребует восстановления в должности. Согласно данным судебного реестра, причина пересмотра дела Шокина – новые обстоятельства. Интернет взорвался фотожабами после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США.

Также в выпуске: Что о скандальном разговоре украинского и американского президентов говорят в Соединенных штатах Америки. Экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, в каком случае Украина не получит транш от МВФ. В Палате представителей США набралось необходимое количество голосов, чтобы начать процедуру импичмента Трампу. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина" на цифровое вещание.

Источник: 24 канал