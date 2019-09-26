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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Выпуск новостей за 18:00: Дело об увольнении Шокина. Реакция сети на встречу Трампа и Зеленского

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 18:00 – бывший генпрокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и потребует восстановления в должности. Согласно данным судебного реестра, причина пересмотра дела Шокина – новые обстоятельства. Интернет взорвался фотожабами после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в США.

      Также в выпуске:

      Что о скандальном разговоре украинского и американского президентов говорят в Соединенных штатах Америки.

      Экономический эксперт Сергей Фурса объяснил, в каком случае Украина не получит транш от МВФ.

      В Палате представителей США набралось необходимое количество голосов, чтобы начать процедуру импичмента Трампу.

      Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина" на цифровое вещание.

      blog_ava
      У Зеленского отреагировали на лишение лицензии "112 канала" на цифровое вещание
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      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости Украины Зеленский в США Виктор Шокин Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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