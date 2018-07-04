Выпуск новостей за 18:00: День Национальной полиции. Отравление детей в Киевской области

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 18:00 – в этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции. В Министерстве здравоохранения считают, что девочка впала в кому не из-за отравления, ее тяжелое состояние вызвало другое заболевание.

Также в выпуске: Арсен Аваков в своем твите, посвященном Национальной полиции, написал название ведомства по-русски.



4 июля в Чернигове произошло смертельное ДТП, три человека погибли.



Железнодорожное сообщение между Киевом и Одессой частично восстановили, сейчас там завершился ремонт участка возле станции Веселый Кут.