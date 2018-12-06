Выпуск новостей за 18:00: День Вооруженных сил на фронте. Договор о дружбе с РФ
В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 18:00 – День Вооруженных сил празднуют и на передовой: без торжеств и по-армейски скромно. Ведь война никуда не делась – в течение суток оккупанты 15 раз вели огонь по нашим позициям. В Верховной Раде народные избранники планируют проголосовать за предложение Президента прекратить с Россией договор о сотрудничестве и дружбе.
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Источник: 24 канал
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