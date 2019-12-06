Выпуск новостей за 18:00: Детали нормандских переговоров. Пенсии на неподконтрольных территориях

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 18:00 – три часа на поиск путей, как урегулировать конфликт на Донбассе. Именно столько времени отвели лидеры Украины, Франции, Германии и России на переговоры в Париже. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Также в выпуске: 9 декабря 2019 года в Париже состоится встреча президентов стран "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России.